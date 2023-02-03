Mein Mann kann - Eltern-Kind SpezialJetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 1: Mein Mann kann - Eltern-Kind Spezial
116 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Ganz nach dem Motto, was „Mein Mann kann“, kann mein Kind erst recht, pokern die Promi Eltern in der heutigen Episode gegen ihre Schützlinge. Im Eltern- Kind Spezial stellen sich die Töchter von Janine Kunze, Mariella Ahrens und Tina Ruland u.a der Selfie-Challenge, dem Hit Quiz & Co. Hierbei kommen die Mamas ordentlich ins Schwitzen. Voller men-power stürzen sich auch Thorsten Legat und Sohn Leon in das Abenteuer am Poker Tisch. Wer holt den Pokal in die elterlichen vier Wände?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick