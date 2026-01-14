Miffy und die BilderwandJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 19: Miffy und die Bilderwand
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy und ihre Klassenkameraden möchten gerne die Wände ihres Klassenzimmers verschönern. Sie gehen raus um zu sehen was sie alles malen könnten, Blumen, Schmetterlinge... Als alle fertig sind, hängen sie die Bilder auf und ihr Klassenzimmer verwandelt sich in einen schönen Raum zum lernen.
