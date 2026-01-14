Miffy auf dem MaskenfestJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 7: Miffy auf dem Maskenfest
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Tante Alice veranstaltet eine Kostümparty für ihre Freunde. Poppy Pig, Boris, Barbara Bear, Schnuffy und Miffy verkleiden sich. Wer ist jetzt wer? Sie verbringen den ganzen Nachmittag mit spielen, raten und Eis- und Kuchenessen. Als die Party vorbei ist, schenkt Tante Alice ihnen allen noch einen bunten Luftballon! Miffy erlebt ein neues, großes Abenteuer. Sie geht mit ihren Freunden Boris und Barbara Bär zelten! Nachdem sie mit ihren schweren Rucksäcken durch die schöne Frühlingslandschaft voller Schmetterlinge und Blumen gewandert sind, freuen sie sich schon darauf endlich ihr Zelt aufschlagen zu können!
