Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffy entdeckt die Natur

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Miffy entdeckt die Natur

Miffy entdeckt die NaturJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 38: Miffy entdeckt die Natur

6 Min.Folge vom 14.01.2026

In der Schule lernen Miffy und ihre Freunde eine Menge über die Natur. Jeder Schüler soll am nächsten Tag etwas aus der Natur mitbringen, egal ob groß oder klein. Miffy versucht einen Schmetterling mitzunehmen, aber leider scheucht Schnuffy in davon und Miffy hat nichts in der Schule vorzuzeigen. Dann begreift sie, dass selbst Schnuffy ein Teil der Natur ist. Ihre Lehrerin findet das eine clevere Idee, also darf Schnuffy ins Klassenzimmer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen