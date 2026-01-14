Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Miffy macht sich Sorgen um Schnuffy

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 43
vom 14.01.2026
Miffy macht sich Sorgen um Schnuffy

Miffy und Freunde

Folge 43: Miffy macht sich Sorgen um Schnuffy

6 Min.
Folge vom 14.01.2026

Eines Tages hat Schnuffy sehr viel Spaß beim Spielen, Bellen und herumlaufen mit Boris, Barbara, Melanie und Poppy. Das macht sie ganz müde und so fällt sie bald in einen tiefen Schlaf. Als Miffy sie dann findet, bewegt sie sich gar nicht mehr. Miffy macht sich schreckliche Sorgen und glücklicherweise funktioniert Schnuffys Nase noch als sie leckeres Essen riecht.

