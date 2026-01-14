Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffys Strand-Picknick

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 53vom 14.01.2026
Miffys Strand-Picknick

Miffys Strand-PicknickJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 53: Miffys Strand-Picknick

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Ein perfekter blauer Himmel, Miffy und ihre Eltern entscheiden sich für ein Sommer Picknick am Strand. Als sie ankamen, sehen sie, dass Boris und Barbara Bär, Tante Alice und Aggie ebenfalls dort sind! Sie essen und singen, während Aggie ihr Akkordeon spielt. Sie bemerken gar nicht, dass die Wellen immer näher und näher kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen