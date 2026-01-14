Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 65vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Es ist fast Weihnachten und Miffy bittet Boris Bär ihr beim Finden eines Weihnachtsbaums zu helfen. Im Wald finden sie einen wunderschönen, mittelgroßen Baum. Miffy sieht ebenfalls einen großen und einen kleinen Baum. Sie entscheiden sich für den mittelgroßen Baum. Am nächsten Tag bringt Boris den großen Baum zur Schule. Den Kleinen stellt er vor Schnuffys Hundehütte auf. Und an Weihnachten ist jeder glücklich mit seinem Baum.

