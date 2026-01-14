Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffys Wintervergnügen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 68vom 14.01.2026
Miffys Wintervergnügen

Miffys WintervergnügenJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 68: Miffys Wintervergnügen

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy und Grunty spielen mit ihrem Ball im Schnee. Schnuffy möchte auch mit dem Ball spielen. Sie hört nicht auf Miffy, als Miffy sie bittet, den Ball zurückzugeben. Später nimmt sie Miffys Vater mit zum See und zu sehen, ob das Eis bereits dick genug zum Schlittschuhlaufen ist. Das Eis ist noch nicht dick genug, also spielen sie wieder mit dem Ball. Als der Ball auf das Eis rollt, rennt Schnuffy hinterher. Miffy ruft sofort nach Schnuffy, damit sie nicht aufs Eis läuft und sie stoppt unmittelbar davor. Dieses Mal hat Schnuffy auf Miffy gehört und alle waren glücklich, dass Schnuffy in Sicherheit ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen