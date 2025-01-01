Mission Wildnis
Folge 3: Die Luft wird dünn
51 Min.Ab 6
Für Harro geht es zu den Changpa - den Himalaya-Nomaden. Auf 4.600 Metern Höhe muss er auf die rund 400 Schafe und Ziegen seiner Changpa-Familie aufpassen und sich beim großen Gemeinschaftsscheren beweisen. Vincent lernt bei dem Dschungel-Bergvolk der Akha in Laos, wie man Bambus abholzt und daraus Wände baut. Außerdem muss er sich bei der Jagd gut anstellen und eine Bambusratte fangen.
