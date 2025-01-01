Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo
Folge 4: Lost im Dschungel

50 Min.

Es geht für eine Woche ums Leben und Überleben mitten im Busch, fernab der Zivilisation. Vincent reist ins südamerikanische Ecuador. Dort trifft er auf die Huaorani, die Ureinwohner des Amazonas. Für Harro geht es nach Namibia an die Grenze zu Botswana zum Volk der San. Die San gelten als ältestes Urvolk des Landes. Wer schafft die Aufnahmeprüfung?

Galileo
