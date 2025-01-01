Männer die über Bullen springenJetzt kostenlos streamen
Mission Wildnis
Folge 5: Männer die über Bullen springen
51 Min.Ab 6
Für Johannes geht es in die Buschsavanne Äthiopiens und für Harro in den brasilianischen Urwald. Während sich Harro bei den Waura im Huka-Huka beweisen muss - einer traditionellen Kampfsportart der Urvölker in Zentralbrasilien nimmt es Johannes mit gefährlichen Tieren in Äthiopien auf. Er soll über acht Bullen springen, um sich beim Volk der Hamar als Mann zu beweisen.
