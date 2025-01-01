Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Wildnis

Männer die über Bullen springen

GalileoStaffel 1Folge 5
Männer die über Bullen springen

Männer die über Bullen springenJetzt kostenlos streamen

Mission Wildnis

Folge 5: Männer die über Bullen springen

51 Min.Ab 6

Für Johannes geht es in die Buschsavanne Äthiopiens und für Harro in den brasilianischen Urwald. Während sich Harro bei den Waura im Huka-Huka beweisen muss - einer traditionellen Kampfsportart der Urvölker in Zentralbrasilien nimmt es Johannes mit gefährlichen Tieren in Äthiopien auf. Er soll über acht Bullen springen, um sich beim Volk der Hamar als Mann zu beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Wildnis
Galileo
Mission Wildnis

Mission Wildnis

Alle 1 Staffeln und Folgen