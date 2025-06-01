Mister Perfect - Der MännerTest
Folge 9: Episode 9
48 Min.Ab 12
Pro Show werden jeweils sechs männliche Kandidaten durchgecheckt. Diese Herren der Schöpfung müssen vor den 400 ausschließlich weiblichen Studio-Zuschauern und einem "Spezialgericht" ihren Mann stehen. Es gilt, in mehreren Spielrunden durch ganz spezielle Tests die Gunst der Damen zu gewinnen. Die Abstimmung nehmen sie dann per Knopfdruck vor. Klar ist: Es gibt nur einen Mister Perfect pro Show - und der soll ermittelt werden.
