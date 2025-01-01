Mördermann
Strafverteidiger Uwe Krechel hat bereits über 300 Mörder und Totschläger vor Gericht vertreten. Dabei treibt ihn eine Faszination für die Abgründe der menschlichen Seele an.
Mördermann - Strafverteidiger als Obsession
Uwe Krechel ist ein Strafverteidiger. Aber sein Metier sind nicht Diebstahl, Betrug oder Verkehrsdelikte, sondern Mord und Totschlag. Über 300 solche Fälle hat er bereits vor Gericht vertreten. Dabei durchaus auch Gerichtsverfahren, die für Schlagzeilen gesorgt haben, wie etwa im Fall der ermordeten 14-jährigen Hannah im Jahr 2007. Seinen Beruf bezeichnet Krechel als “seine Geliebte” oder auch eine Obsession. Ihn treibt dabei eine Faszination für die Abgründe der menschlichen Seele an, die Frage nach dem “Warum”.
Erfahrung vor der Kamera
Darüber hinaus war der “Mördermann” Uwe Krechel auch schon vor TV-Kameras zu sehen. In der Sat1-Serie “Richterin Barbara Salesch” spielte er über zehn Jahre lang sich selbst. Darüber hinaus brachte er Polizei-Führungskräften bei, Krisen zu bewältigen und beschäftigte sich mit dem Krisenmanagement im Personal-Bereich. Seine Erlebnisse als Strafverteidiger schrieb er schließlich in dem Sachbuch Mördermann nieder, welches auch die Grundlage für das Joyn Original mit demselben Namen ist.
Nichts für schwache Nerven
In Mördermann geht es um fünf Fälle, die Uwe Krechel selbst präsentiert. Es sind besonders extreme, außergewöhnliche Taten, die einen ungeschönten Einblick in menschliche Perversion und Grausamkeit erlauben. Das ist zum Beispiel der Fall eines Kinderschänders, der sein 8-jähriges Opfer mit Klebeband erstickt. Oder eines homosexuellen Lustsklaven, der ein Mädchen vergewaltigt und umbringt. Neben der Erzählung des Hergangs dieser Taten offenbart die Doku außerdem den faszinierenden Prozess, mit dem sich Uwe Krechel selbst den Bestien nähert, die er vor Gericht vertritt und dabei trotz ihrer widerlichen Taten eine persönliche Beziehung zu ihnen aufbaut. Das Joyn Original Mördermann kannst du auf Joyn Plus+ in HD streamen.