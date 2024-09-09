DRACULA/EINE GIRAFFE IN VERSAILLES/GLUCKE/DER MÖCHTEGERN-MUSKETIERJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 12: DRACULA/EINE GIRAFFE IN VERSAILLES/GLUCKE/DER MÖCHTEGERN-MUSKETIER
Am Ende ihres Konzerts „Peace and Love“ spenden Molang und Piu Pius Freunde stehende Ovationen. Als sie nach Hause gehen, bleibt ihr Auto vor Draculas Schloss liegen ... Eine Giraffe sorgt am Hof ??des Königs für grossen Aufruhr. Der ganze Hof fängt an, sich im Giraffenmuster zu kleiden, aber die Mode ist vorübergehend ... Glücklicherweise sind Molang und Piu Piu hier, um sich um die Giraffe zu kümmern. Molang und Piu Piu finden im Hof ??ihrer Farm ein Ei. Sie legen es zurück in das Hühnernest, aber als ein Drache herauskommt, adoptiert es die Henne sofort. Molang und Piu Piu möchten Musketiere am Königshof werden. Piu Piu ist zu klein, um einzutreten, aber er wird sich davon nicht aufhalten lassen!
