DAS MONSTER HINTER DEN BÄUMEN/MEIN ERSTER WEIHNACHTSBAUM/DAS PFERD/DER TRANKJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 4: DAS MONSTER HINTER DEN BÄUMEN/MEIN ERSTER WEIHNACHTSBAUM/DAS PFERD/DER TRANK
22 Min.Folge vom 09.09.2024
Molang und Piu Piu glauben, sie hätten ein Monster im Wald gesehen! Zuerst verängstigt, dann neugierig, versuchen sie, mehr über diese Kreatur herauszufinden. Lange her erfinden Molang und Piu Piu den ersten Weihnachtsbaum, nachdem ein schrecklicher Sturm alle ihre Vorräte zerstört hat. Molang und Piu Piu retten ein wildes Pferd vor einem Säbelzahntiger. Aber wie werden sie es zähmen? Molang und Piu Piu sind Assistenten eines Druiden, der sehr stinkende Tränke herstellt ... Die Dinge werden kompliziert, als der Druide an einem Wettbewerb teilnimmt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick