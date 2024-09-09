Zum Inhalt springenBarrierefrei
DIE STOFFPUPPE/DIE HENNE MIT SCHOKOLADENEIERN/DIE HAARSTRÄHNE/DER WASSERMANN

StoryZoo & FriendsStaffel 5Folge 7vom 09.09.2024
DIE STOFFPUPPE/DIE HENNE MIT SCHOKOLADENEIERN/DIE HAARSTRÄHNE/DER WASSERMANN

22 Min.Folge vom 09.09.2024

Während er beim Dorfingenieur eine Pizza ausliefert, wird Piu Piu mit einem Laserstrahl bestrahlt. Er findet sich in der riesigen Stoffpuppe wieder, an der der Erfinder gearbeitet hat. Er versucht, nach Molang zurückzukehren, macht aber allen, denen er begegnet, Angst ... Als Belohnung für ihre Grosszügigkeit bietet ein Zauberer Molang und Piu Piu eine Zauberbohne an. Die Bohne wächst bis zum Himmel und sie entdecken eine Gans, die Schokoladeneier legt. Molang und Piu Piu arbeiten in der Küche, bis ein Windstoss Piu Pius Haare zerzaust. Er kann nicht anders, als sein Spiegelbild zu betrachten ... Im Mittelalter treffen Molang und Piu Piu auf einen Wassermann, dessen Traum es ist, die Stadt zu besuchen. Kein Problem! Molang und Piu Piu führen ihn durch die Stadt, während sie ihn in einer Badewanne tragen. Aber dieser Enthusiasmus könnte sie angreifen ...

