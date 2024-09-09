SCHLAFENDE PINCOS/DIE GEFEDERTE SCHLANGE/DER HELD/DIE PIONIEREJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 6: SCHLAFENDE PINCOS/DIE GEFEDERTE SCHLANGE/DER HELD/DIE PIONIERE
Molang lässt eine einschläfernde Blume in die Suppe des Banketts fallen. Das ganze Schloss schläft ein und Molang und Piu Piu können das Leben im Schloss geniessen. Aber ihre Freunde wachen nicht auf, also beschliessen Molang und Piu Piu, nach einer Möglichkeit zu suchen, den Zauber zu brechen. Molang und Piu Piu wurden von ihrem Stamm ausgewählt, im Dschungel nach einem Pyramidion zu suchen. Was sie nicht wissen, ist, dass es von einer Schlange gut gepflegt wird. Als er dem terrorisierenden Drachen gegenübersteht, rennt der legendäre Held davon. Molang und Piu Piu holen ihn ein und helfen ihm, sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Wenn Molang und Piu Piu den Westen erobern, kommen sie als Letzte an ... aber sie wissen, wie sie die Nummer eins in den Herzen ihrer Freunde bleiben können.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick