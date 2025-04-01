Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Freunde in der Not

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 14
Freunde in der Not

Freunde in der NotJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 14: Freunde in der Not

46 Min.Ab 12

Jessica liest ihren neuen Roman Korrektur und erzählt dabei die Geschichte des jungen Studenten Michael Prescott, der eines Abends in einer Bar sein selbst komponiertes Musikstück von einem gewissen Alden Gilbert hört. Wutentbrannt stellt er seinen Musikprofessor Stoneham zur Rede. Als Stoneham kurze Zeit später mit einer Stimmgabel in der Brust tot aufgefunden wird, steht Michael als Hauptverdächtiger im Interesse der Ermittlungen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen