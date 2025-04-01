Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Freunde in der Not
46 Min.Ab 12
Jessica liest ihren neuen Roman Korrektur und erzählt dabei die Geschichte des jungen Studenten Michael Prescott, der eines Abends in einer Bar sein selbst komponiertes Musikstück von einem gewissen Alden Gilbert hört. Wutentbrannt stellt er seinen Musikprofessor Stoneham zur Rede. Als Stoneham kurze Zeit später mit einer Stimmgabel in der Brust tot aufgefunden wird, steht Michael als Hauptverdächtiger im Interesse der Ermittlungen.
