Mord ist ihr Hobby
Folge 11: Wen der Teufel reitet
46 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Der schüchterne Lehrer Dorian Beecher bittet Jessica um Hilfe. Als sie bei ihm ankommt, stellt er ihr seine Angebetete Sarah vor. Doch Sarahs Vater Edwin verbietet ihr den Umgang mit Dorian, denn dieser wurde mit der Aussage, den kopflosen Reiter gesehen zu haben, zum allgemeinen Gespött. Nach einer Schlägerei mit dem Draufgänger und Schürzenjäger Nate wird dieser enthauptet aufgefunden. Dorian gerät sofort unter Mordverdacht ...
