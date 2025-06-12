Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Wen der Teufel reitet

Staffel 3Folge 11vom 12.06.2025
Wen der Teufel reitet

Mord ist ihr Hobby

Folge 11: Wen der Teufel reitet

46 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Der schüchterne Lehrer Dorian Beecher bittet Jessica um Hilfe. Als sie bei ihm ankommt, stellt er ihr seine Angebetete Sarah vor. Doch Sarahs Vater Edwin verbietet ihr den Umgang mit Dorian, denn dieser wurde mit der Aussage, den kopflosen Reiter gesehen zu haben, zum allgemeinen Gespött. Nach einer Schlägerei mit dem Draufgänger und Schürzenjäger Nate wird dieser enthauptet aufgefunden. Dorian gerät sofort unter Mordverdacht ...

