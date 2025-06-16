Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Akt des Todes

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 17vom 16.06.2025
46 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12

Der Maler Simon Thane ist berühmt für seine Bilder von Küstenlandschaften. Doch bevor sein neuestes Kunstwerk - ein Aktbild - enthüllt werden kann, wird Simon tot aufgefunden. Als Simons Blut an der Kleidung der Bedienung Irene gefunden wird, gerät sie sofort in Verdacht, Simon ermordet zu haben. Doch Jessica entdeckt, dass sich hinter Irenes Schicksal viel mehr verbirgt. Und dann steht auch immer noch die Frage im Raum, wer das Model auf dem Bild ist ...

