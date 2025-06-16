Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Der Akt des Todes
46 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Der Maler Simon Thane ist berühmt für seine Bilder von Küstenlandschaften. Doch bevor sein neuestes Kunstwerk - ein Aktbild - enthüllt werden kann, wird Simon tot aufgefunden. Als Simons Blut an der Kleidung der Bedienung Irene gefunden wird, gerät sie sofort in Verdacht, Simon ermordet zu haben. Doch Jessica entdeckt, dass sich hinter Irenes Schicksal viel mehr verbirgt. Und dann steht auch immer noch die Frage im Raum, wer das Model auf dem Bild ist ...
