Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Das verjährte Geheimnis

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 21
Das verjährte Geheimnis

Das verjährte GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 21: Das verjährte Geheimnis

46 Min.Ab 12

Vor 30 Jahren ist Sam wegen Mordes verurteilt worden, obwohl er diesen nicht begangen hat. Jessica soll den Fall erneut untersuchen, denn wie sich jetzt herausstellt, sollte Sam lediglich seinem Chef Mr. Jarvis helfen, dessen Selbstmord wie Mord aussehen zu lassen, damit seine Familie die Versicherungssumme kassieren konnte. Doch schon bald wird ein Mordanschlag auf Jessica verübt - ein heikles Spiel um Schuld und Unschuld beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen