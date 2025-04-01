Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Das verjährte Geheimnis
46 Min.Ab 12
Vor 30 Jahren ist Sam wegen Mordes verurteilt worden, obwohl er diesen nicht begangen hat. Jessica soll den Fall erneut untersuchen, denn wie sich jetzt herausstellt, sollte Sam lediglich seinem Chef Mr. Jarvis helfen, dessen Selbstmord wie Mord aussehen zu lassen, damit seine Familie die Versicherungssumme kassieren konnte. Doch schon bald wird ein Mordanschlag auf Jessica verübt - ein heikles Spiel um Schuld und Unschuld beginnt.
