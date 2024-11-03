Zeitreise auf Rädern: Vom Trabi zum Lincoln-OldtimerJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Das Team
Folge 4: Zeitreise auf Rädern: Vom Trabi zum Lincoln-Oldtimer
24 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Heute geht es zurück in die Vergangenheit, zumindest was die mobilen Untersätze anbelangt. Michael überrascht Julie mit zwei Fahrzeugen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Einem alten kleinen Trabbi und einem Amischlitten der Marke Lincoln?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Morlock Motors - Das Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren