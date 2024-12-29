"Überraschungslieferung" für das Morlock-Motors-TeamJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Das Team
Folge 1: "Überraschungslieferung" für das Morlock-Motors-Team
28 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Zusammen mit "Miss Morlock USA" Julie schaut, lacht und kommentiert Michael Manousakis den gemeinsamen Trip nach Hawaii, wo die beiden Nachschub für den Hof besorgen wollten. Der Chef hat einen Big Deal eingetütet und ausrangierte Militärfahrzeuge gekauft. Zwischen Dosenavocados und überteuerten Toastbroten, zerlegen die beiden 21 Humvees im vermeintlichen Paradies.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
