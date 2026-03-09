Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mütter in lustiger Fernsehshow

Vier Mamas, vier Leben – null Filter

ATVStaffel 1Folge 1vom 09.03.2026
Folge 1: Vier Mamas, vier Leben – null Filter

50 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6

Mamas meistern mit Humor den Spagat zwischen Familie, Job und Selbstverwirklichung. Bahati zeigt private Seiten und wagt erste Schritte als Erotikmodel. Kerstin plant ihre Traumhochzeit und pusht ihre Musikkarriere. Carmen berät als spirituelle Powermama. Lisa lebt Luxus in der Steiermark. Dazu: ehrliche Kommentare – laut, direkt, ungefiltert.

