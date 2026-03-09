Vier Mamas, vier Leben – null FilterJetzt kostenlos streamen
Mütter in lustiger Fernsehshow
Folge 1: Vier Mamas, vier Leben – null Filter
50 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Mamas meistern mit Humor den Spagat zwischen Familie, Job und Selbstverwirklichung. Bahati zeigt private Seiten und wagt erste Schritte als Erotikmodel. Kerstin plant ihre Traumhochzeit und pusht ihre Musikkarriere. Carmen berät als spirituelle Powermama. Lisa lebt Luxus in der Steiermark. Dazu: ehrliche Kommentare – laut, direkt, ungefiltert.
