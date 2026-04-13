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Mütter in lustiger Fernsehshow

Zwischen Ja-Wort und Alpakahof

ATVStaffel 1Folge 6vom 13.04.2026
Zwischen Ja-Wort und Alpakahof

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Mütter in lustiger Fernsehshow

Folge 6: Zwischen Ja-Wort und Alpakahof

50 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Kerstin und Scott tanzen frisch vermählt ins Eheleben – mit mehr Stolpern als Schritten. Auch bei Bahati und Marzio ist Hochzeit Thema, doch Marzios Fokus liegt eher auf Sportwagen, was für Frust sorgt. Carmen und Benji genießen mit Oma Herta Teneriffa und beobachten Männer am Strand. Lisa bleibt Business-Queen, während Vanessa Gummistiefel anzieht und eine Alpakabäuerin besucht.

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