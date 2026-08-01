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Murder Calls

Herman Rockefeller

CrimifyStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Herman Rockefeller

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Murder Calls

Folge 1: Herman Rockefeller

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Herman Rockefeller war ein Multi-Millionär, hingebungsvoller Ehemann und Vater - ein vorbildlicher Bürger. Doch der 51-Jährige hatte ein dunkles Geheimnis. Als er nach einer Geschäftsreise verschwand, konnte die Polizei nur ermitteln, dass er den Flughafen mit dem Wagen verlassen hatte. Dann ein Anruf: Das Auto wurde gefunden, doch die Polizei kam nicht weiter. Erst der Anruf einer Frau enthüllte: Der Vermisste nutzte vier weitere Handys für ein Doppelleben in der Swingerszene und kam darin zu Tode.

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