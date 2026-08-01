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Murder Calls

Peter Shellard

CrimifyStaffel 1Folge 5vom 01.08.2026
Peter Shellard

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Murder Calls

Folge 5: Peter Shellard

41 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Peter Shellard, ein exzentrischer Millionär mit der Vorliebe für Sadomaso-Spiele wurde tot in seiner Villa aufgefunden. Zuerst sah es so aus, als sei seine Freundin die Hauptverdächtige. Aber ein Anruf brachte die Polizisten auf eine ganz andere Spur, die zu einem Verdächtigen aus dem Drogenmileu führte. Zufällig wurden zeitgleich, durch eine Telefonüberwachung, andere Ermittler auf den Mann aufmerksam. Durch den Einsatz eines Undercover-Ermittlers konnten die Beamten die drei Mörder fassen.

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