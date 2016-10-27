Naturschützer im Einsatz
Folge 1: Mongolei
53 Min.Folge vom 27.10.2016Ab 6
Die Mongolei ist dreimal so groß wie Deutschland – und hat weniger Einwohner als Berlin. Ein Großteil des Staatsgebietes besteht aus äußerst dünn besiedelten Steppen und Wüsten, darunter die Gobi. In diesem faszinierenden Land entdecken die „Retter der Wildnis“ einzigartige Tiere und Pflanzen. Doch auch in der Mongolei sind zahlreiche Spezies und deren Lebensräume bedroht. Ein rasantes Bevölkerungswachstum, Wilderei und letztlich der Klimawandel sind eine enorme Gefahr für die Artenvielfalt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick