Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naturschützer im Einsatz

Taiwan

Doku überStaffel 2Folge 7vom 08.12.2016
Taiwan

TaiwanJetzt kostenlos streamen

Naturschützer im Einsatz

Folge 7: Taiwan

53 Min.Folge vom 08.12.2016Ab 6

Taiwan liegt im West-Pazifik, zwischen den Philippinen und Japan. Die Landschaft der Insel besteht zu 60 % aus Gebirge – mit 200 Berggipfeln, die höher als 3.000 Meter sind. Die Westküste ist dicht besiedelt. In den Küstenregionen im Osten und Südosten trifft man auf steile Felswände, einsame Strände und riesige Korallenriffe. Aufgrund der Höhenunterschiede gibt es viele verschiedene Klimazonen und Ökosysteme mit einer reichhaltigen Tier- und Pflanzenwelt. Allerdings sind die Biotope ständig durch Taifune bedroht. Jedes Jahr zerstören die tropischen Wirbelstürme große Teile der Küsten und Täler. Taiwan gehört zu den so genannten vier Tigerstaaten Asiens, wobei der Aufstieg vom Entwicklungsland zur Wirtschaftsmacht jedoch zu Lasten der Umwelt erfolgte. Erst in den 1970er-Jahren wurden Gesetze zur Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt geschaffen. In Folge entstanden Programme zur Wiederansiedlung von endemischen Arten und zur Rekultivierung von Lebensräumen. Mittlerweile sind fast 20% der Landesfläche durch Nationalparks und Naturreservate geschützt. Die Dokumentation besucht die Wissenschaftler und Umweltschützer, die sich für den Erhalt der Natur einsetzen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Naturschützer im Einsatz
Doku über
Naturschützer im Einsatz

Naturschützer im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen