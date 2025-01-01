Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Unter dem Radar

"CBS Serien"Staffel 4Folge 1
Unter dem Radar

Navy CIS: New Orleans

Folge 1: Unter dem Radar

42 Min.Ab 12

Mitten auf dem Highway wird ein LKW zum Anhalten gezwungen, der Fahrer getötet und die Fracht gestohlen. Bald stellt sich heraus, dass es sich bei der Ladung um Atommüll handelt, und es eine Verbindung zum IS geben muss. Trotz Prides Auszeit bittet die Bürgermeisterin der Stadt ihn um Hilfe.

