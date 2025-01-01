Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Eine neue Ära

"CBS Serien"Staffel 4Folge 14
Eine neue Ära

Eine neue ÄraJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 14: Eine neue Ära

40 Min.Ab 12

In New Orleans herrscht Alarmbereitschaft, da die Bürgermeisterwahl und Mardi Gras auf einen Tag fallen. Dann wird Chief Erica Croft ermordet aufgefunden. Schnell führen die Ermittlungen in ein Flüchtlingsheim. Es macht den Anschein, als wurde von dort aus ein Terroranschlag geplant. Als das NCIS-Team den Hauptverdächtigen stellen will, haut dieser ab. Wenig später kommt heraus, dass der geplante Anschlag Bürgermeisterin Taylor gilt, deren Wahlveranstaltung kurz bevorsteht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen