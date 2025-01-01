Navy CIS: New Orleans
Folge 11: Bonnie und Clyde
42 Min.Ab 12
Während eines Polizeieinsatzes kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd, wobei die Polizistin Mary Crane ums Leben kommt. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Waffe, durch die Crane starb, von einem Navy-Stützpunkt gestohlen wurde. Schließlich findet das Team rund um Pride mehrere Container mit geschmuggelten Militärwaffen - doch dann taucht die CIA auf und verweist Pride des Geländes ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Copyrights:© CBS International Television
