Navy CIS
Folge 1: Die Nadel im Heuhaufen
42 Min.Ab 12
Der IT-Fachmann des Navy CIS, Kevin Hussein, ist nach Moskau gereist, um seinen kranken Onkel zu besuchen. Nach dessen Tod besteht Kevin darauf, dass Gibbs und McGee ihn in Moskau abholen. Er fühlt sich ständig verfolgt. Als die drei im Helikopter Richtung Finnland fliegen, werden sie vom Boden aus angeschossen. Die drei schleppen sich bis zur finnischen Grenze, wo eine weitere Gefahr auf sie wartet.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
