"CBS Serien"Staffel 12Folge 5
Folge 5: San Dominick

40 Min.Ab 12

Während einer Navy-Übung auf hoher See fischt Gibbs eine Leiche aus dem Meer. Zusammen mit Tony, Bishop und Borin begibt er sich auf das Schiff, dem der Tote laut Ausweis angehörte: der Frachter San Dominick mit Kurs auf Bilbao in Spanien. Doch irgendetwas ist faul an Bord, denn der Ozeanriese weicht von seiner Route ab - und der Kapitän wurde angeblich von Piraten verletzt. Doch irgendetwas hat er zu verheimlichen ...

