Navy CIS
Folge 21: Ungleiche Brüder
42 Min.Ab 12
Allem Anschein nach wurde Marine Corps Captain Landis von dem Afghanen Quasim Naasir bestialisch gefoltert und ermordet. Ein Zeuge will den Mann bei der Flucht aus Landis' Haus gesehen haben. Naasir arbeitete in Afghanistan mit den US-Truppen zusammen und wurde von Landis und dessen Freund Corporal Wilks in die USA geschmuggelt, da man ihn in seiner Heimat verfolgte. Zu seinen Feinden zählt auch sein fanatischer Bruder Rasheed ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
