Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der tote Samariter

"CBS Serien"Staffel 12Folge 20
Der tote Samariter

Der tote SamariterJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 20: Der tote Samariter

42 Min.Ab 12

Lance Corporal David Austin wird umgebracht, als er einer jungen Frau helfen will, die aus einem Auto heraus um Hilfe bittet. Auch die Frau wird später tot aufgefunden. Alle Indizien deuten auf Jamie Rivers, der einst als Strohmann für das ATF agierte. Sein Auftrag, in dem es um illegalen Waffenhandel ging, schlug fehl. Doch weshalb könnte er Austin und die junge Frau getötet haben? Tony versucht unterdessen, seinen Vater loszuwerden, der sich bei ihm eingenistet hat.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen