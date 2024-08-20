Navy CIS
Folge 1: Eines Tages
41 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 16
Der NCIS-Ermittler Nick Torres behauptet, für den Mord an Maurice Riva verantwortlich zu sein. Das Opfer hat einst Torres' Familie Schaden zugefügt, weshalb Nick einen Grund für die Tat gehabt hätte. Doch in Wahrheit setzt der Agent seine Zukunft aufs Spiel und bekennt sich schuldig, weil er seine Schwester schützen will. Er glaubt, dass Lucia Riva ermordet hat.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
