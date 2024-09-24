Navy CIS
Folge 6: Element 116
42 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 16
Das NCIS-Team untersucht den Mord an dem Navy-Piloten Lieutenant Greene. Auf das Opfer wurde mehrmals geschossen, allerdings kann das Team nicht feststellen, mit welcher Schusswaffe die Tat begangen wurde. Der Pilot hat kürzlich bei einem seiner Flüge ein unidentifiziertes Objekt entdeckt und an die Existenz von Aliens geglaubt. Dieses Wissen hat er mit der Öffentlichkeit geteilt, was einer Abgeordneten des Verteidigungsausschuss missfallen ist...
