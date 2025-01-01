Navy CIS
Folge 10: Wie ein wilder Stier
43 Min.Ab 12
Der Marine Damon Werth, der im Irak gekämpft und drei seiner Männer gerettet hat, wird mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Kurz darauf bricht er aus und entführt einen der Psychiater. Gibbs und sein Team können ihn nur mit großen Schwierigkeiten überwältigen. Bald finden sie heraus, dass Werth mit Steroiden vollgepumpt ist, was seine Aggression und auch den Gedächtnisverlust ausgelöst hat ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
