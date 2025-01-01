Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Dreieck

Staffel 5Folge 3
Dreieck

Navy CIS

Folge 3: Dreieck

43 Min.Ab 12

Captain Trent Reynolds, ein Marine, der für den Militärgeheimdienst DIA gearbeitet hat, wird von seiner Frau Jill und ihrer Freundin Stephanie tot aufgefunden. Zur Ermittlung werden Colonel Hollis Mann und der NCIS hinzugezogen. Pikant ist, dass Gibbs unter der Leitung von Mann und Jenny Shepard arbeiten muss und dass Stephanie seine dritte Ex-Frau ist. Sie und Jill sind zunächst des Mordes an Reynolds verdächtig, doch Abby verfolgt derweil eine andere heiße Spur ...

