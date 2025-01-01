Navy CIS
Folge 16: Mann ohne Gesicht
43 Min.Ab 12
Ziva ermittelt undercover gegen Andy Hoffman. Er steht unter Verdacht, mehrere Frauen umgebracht zu haben. Um die Untersuchungen voranzutreiben, gibt sich Ziva als seine Freundin aus. Doch plötzlich spitzt sich die Situation zu: Ziva gerät selbst in Gefahr und erschießt den Mann. Obwohl Gibbs sie daraufhin nach Hause schickt, stellt Ziva ihre Ermittlungen nicht ein: Vier der fünf Opfer kann sie zweifelsfrei Andy zuordnen, doch ein Mord passt nicht in das Schema des Killers ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
