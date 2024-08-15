Das Blockhaus von ÉperlecquesJetzt ohne Werbung streamen
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 4: Das Blockhaus von Éperlecques
48 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12
Im Jahre 1943 beginnt das deutsche Heereswaffenamt mit dem Bau einer Anlage im Wald bei Éperlecques in Frankreich. Das Projekt "Kraftwerk Nord West" war für die Herstellung und den Abschuss von V2- Raketen gedacht, nur die gezielten Bombardements der Alliierten verhinderten die Fertigstellung aller geplanten Anlagen.
