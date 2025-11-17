Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

DAG Fabrik Bromberg

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6
DAG Fabrik Bromberg

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 6: DAG Fabrik Bromberg

43 Min.Ab 12

Die DAG Fabrik Bromberg ist eine der größten Gebäudeanlagen des Dritten Reichs und produzierte tonnenweise Munition und Sprengstoff für die Ostfront. Trotzdem blieb die Anlage bis zum Kriegsende von den Alliierten unentdeckt und nicht einmal die Arbeiter wussten, was sie herstellten. Doch wie gelang es den Nazis, ihre größte Rüstungsfabrik so lange geheim zu halten?

Kabel Eins Doku
