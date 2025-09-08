Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 08.09.2025
44 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12

Im Jahr 1942 verlieren die Alliierten den Luftkrieg. Welche Technologie ermöglicht der deutschen Luftwaffe den Sieg? Auf der verzweifelten Suche nach Antworten richtet der britische Geheimdienst seine Aufmerksamkeit auf eine mysteriöse Anlage im französischen Bruneval.

