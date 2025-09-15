Hitlers Festungen am ÄrmelkanalJetzt kostenlos streamen
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 5: Hitlers Festungen am Ärmelkanal
44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Nach der Landung der Alliierten in der Normandie fällt Stadt um Stadt in Frankreich. Eine kleine Insel-Festung vor der Küste Frankreichs wird jedoch zur Bühne eines erschütternden Akts nationalsozialistischen Widerstands. Ihre Kommandanten schwören, sie bis zum letzten Mann zu halten.
