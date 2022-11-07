Die digitale GesundheitJetzt kostenlos streamen
NextIn Business
Folge 2: Die digitale Gesundheit
16 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12
In der zweiten Folge von "NextIn Business" geht es um das Thema Gesundheit. Prämienexplosion, Fachkräftemangel, neue Technologien beherrschen die Schlagzeilen. Das Gesundheitssystem in der Schweiz wird radikal umgewandelt. Stichwort ist hier Digitalisierung. Was steckt dahinter?
