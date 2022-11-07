Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NextIn Business

Die digitale Gesundheit

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 07.11.2022
Die digitale Gesundheit

Die digitale GesundheitJetzt kostenlos streamen

NextIn Business

Folge 2: Die digitale Gesundheit

16 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12

In der zweiten Folge von "NextIn Business" geht es um das Thema Gesundheit. Prämienexplosion, Fachkräftemangel, neue Technologien beherrschen die Schlagzeilen. Das Gesundheitssystem in der Schweiz wird radikal umgewandelt. Stichwort ist hier Digitalisierung. Was steckt dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

NextIn Business
SAT.1
NextIn Business

NextIn Business

Alle 4 Staffeln und Folgen