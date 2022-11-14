Geht uns die Arbeit aus?Jetzt kostenlos streamen
NextIn Business
Folge 3: Geht uns die Arbeit aus?
16 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12
In der dritten Folge von "NextIn Business" geht es um das Thema Arbeit. Spätestens seit Corona wissen wir: Unsere Arbeitswelt hat sich dramatisch verändert. Flexibler, digitaler. Gleichzeitig verändern sich die Ansprüche an den Job. Was heißt das für jeden einzelnen von uns?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick