Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Späte Beichte
22 Min.Ab 12
Der Heimleiter Gerd Bongartz wird tot in seiner Garage gefunden, und nicht nur die spontane Flucht seines Sohnes gibt Rätsel auf. Auf der Suche nach dem Täter ermitteln die Kommissare zwischen trauernden Familienmitgliedern und ehemaligen Heimkindern und kommen erst nach und nach hinter ein dunkles, lange verjährtes Familiengeheimnis ...
