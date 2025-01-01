Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Privatunterricht

SAT.1Staffel 10Folge 8
Privatunterricht

PrivatunterrichtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 8: Privatunterricht

22 Min.Ab 12

Als der beliebte Lehrer Alexander März der Versuchung nicht widerstehen kann und sich auf seine Schülerin Nele einlässt, scheint sein Schicksal besiegelt. Er wird brutal überfahren. Doch war das Mädchen wirklich der Grund für seinen Tod? Oder verbarg sich hinter der scheinbar liebenswerten Fassade mehr als nur ein Ehebrecher?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen