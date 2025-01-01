Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Privatunterricht
22 Min.Ab 12
Als der beliebte Lehrer Alexander März der Versuchung nicht widerstehen kann und sich auf seine Schülerin Nele einlässt, scheint sein Schicksal besiegelt. Er wird brutal überfahren. Doch war das Mädchen wirklich der Grund für seinen Tod? Oder verbarg sich hinter der scheinbar liebenswerten Fassade mehr als nur ein Ehebrecher?
