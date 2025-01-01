Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Pizza, Pasta, Pöbeleien
22 Min.Ab 12
Am Rande Duisburgs tobt ein erbitterter Nachbarschaftskrieg: Pizzeriabetreiber-Familie Biamonti gegen Pommesbudenbesitzer-Familie Reiners. Als Silvio Biamonti dann tot in seinem Restaurant aufgefunden wird, scheint der Fall klar zu sein: Die verhassten Nachbarn müssen den Italiener getötet haben. Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
